شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحتوى السعيد وبامبو بسبب استبعادهما من المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص كارتيرون، المدير الفني للزمالك، على عقد جلسات مع كل من عمر السعيد مهاجم الفريق وكريم بامبو لاعب وسط الزمالك بغرض احتواء غضبهما بسبب استبعادهما من المباريات، حيث أكد كارتيرون للثنائي أنه يقدر دورهما في الفريق وأنهما ضمن حساباته الفنية ولكنهما يحتاجان لزيادة النشاط الهجومي والابتعاد عن الفردية فى الأداء، خاصة كريم بامبو حتى يكونا مفيدين للفريق.

وأكد كارتيرون لعمر السعيد أن انضمام كاسونجو للفريق لا يقلل من فرص تواجده مع الزمالك ودوره مع الفريق، وإنما يخلق نوعا من المنافسة أكثر شراسة على مركز الهجوم.

من ناحية أخرى يخوض الفريق مرانه الرئيسي في الثالثة عصر يوم الجمعة المقبل على ملعب مباراة أول أغسطس الإنجولي، وهو نفس موعد إقامة المباراة يوم السبت المقبل بغرض تعود اللاعبين على أرضية الملعب وتوقيت المباراة، حيث تمر أنجولا في الوقت الحالي من العام بموجة حارة قد تؤثر على اللاعبين فى المباراة التى ستقام فى الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

وضمن الزمالك التأهل إلى دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد تعادل أول أغسطس الأنجولى مع زيسكو يونايتد الزامبى، بهدف لمثله، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية، فيما تعادل الأبيض فى الجولة ذاتها مع مازيمبى الكونغولى سلبيًا، ليحتل مازيمبى الكونغولى صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة، فيما يأتى الزمالك فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، وزيسكو يونايتد فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط، وأخيرا أول أغسطس الانجولى فى المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط.