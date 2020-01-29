تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات. 05:00 ـ المصري vs الجونة ـ القناة الناقلة: ON Sport. 07:30 ـ نادي مصر vs بيراميدز ـ القناة الناقلة: ON Sport. الدوري الإنجليزي 09:45 ـ وست هام يونايتد vs ليفربول Advertisements كأس كاراباو 09:45 ـ مانشستر سيتي vs مانشستر يونايتد كأس إيطاليا 09:45 ـ إنتر ناسيونالي vs فيورنتينا كأس ملك اسبانيا 10:00 ـ ريال سرقسطة vs ريال مدريد

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