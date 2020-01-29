اونلاين | بث مباشر ليفربول Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت Salah

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر ليفربول Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت Salah والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر ليفربول Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت Salah يترقب عشاق ومحبي الساحرة المستديرة مواجهة ليفربول الإنجليزي أمام نظيره وست هام يونايتد، التي تقام اليوم الأربعاء 29 يناير، ضمن موجهات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز"البريميرليج".

بث مباشر ليفربول Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت Salah القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ووست هام يونايتد

بث مباشر ليفربول Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت Salah وتقام مباراة ليفربول ووست هام يونايتد، على استاد لندن الأولمبي، 9:45 مساء، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات "بي إن سوبرتس".

بث مباشر ليفربول Watch Live| مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام بث مباشر في الدوري الانجليزي.. يلا شوت Salah ويتصدر فريق ليفربول الدوري المصري برصيد نقاط 67، أما وست هام يحتل المركز الـ17 برصيد نقاط 23.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام وست هام:

حراسة المرمى: أليسون.

Advertisements

خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.

التشكيل المتوقع لـ وست هام أمام ليفربول:

حراسة المرمى: راندولف.

خط الدفاع: زاباليتا، عيسى ديوب، أوغبينا، كريسويل، ماسوكو.

خط الوسط: أنطونيو، رايس، مارك نوبل.