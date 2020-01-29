رياضة | جماهير مانشستر يونايتد تعتدي على الرئيس التنفيذي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير مانشستر يونايتد تعتدي على الرئيس التنفيذي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتدت مجموعة من جماهير نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على منزل إد وودوارد الرئيس التنفيذي للشياطين الحمر من خلال إلقاء الألعاب النارية عليه.

وذكرت صحيفة "ذا صن" فإن المجموعة التي هاجمت منزل إد وودوارد تدعى "The Men in Black"، وكان عددهم من 20 إلى 30 فردًا.

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وأشارت إلى أن المعتدين ألقوا ألعابا نارية على منزل الرئيس التنفيذي ليونايتد كما عمدوا إلى رسم "جرافيتي" على السياج المحيط بمنزله.

يذكر أن هناك غضبًا من جانب الجماهير ضد عائلة جلايزر المالكة للنادي، بسبب تراجع نتائج مانشستر يونايتد بشدة خلال السنوات الأخيرة.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة مانشستر سيتي اليوم الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.