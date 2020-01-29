رياضة | صدمة في مانشستر يونايتد بسبب بول بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في مانشستر يونايتد بسبب بول بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي أن بول بوجبا يرغب في العودة إلى الملاعب في ظل معاناته من مشكلة في الكاحل بعد الخضوع لجراحة هذا الشهر لكن لا يوجد بعد جدول زمني لمشاركة اللاعب الفرنسي.

وشارك اللاعب البالغ عمره 26 عاماً في 8 مباريات فقط في كل المسابقات هذا الموسم حيث غاب ثلاثة أشهر قبل أن يخضع لجراحة.

وقال سولسكاير قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة اليوم الأربعاء إذ يحاول يونايتد تعويض خسارته 1-3 ذهاباً: "قضى بول موسماً سيئاً بسبب الإصابة وهو لديه رغبة شديدة في العودة للعب كرة القدم.. من الصعب وضع جدول زمني للإصابات طويلة المدى.. هو يحب اللعب ويحب الوجود في المران أيضاً، أرى لاعباً شعر بالملل من الإصابات.. بول دائماً ما كان لاعباً من طراز رفيع، ليس لدي أي شكوك في أنه سيستمتع باللعب عند العودة".

وأكد المدرب النرويجي أن يونايتد دخل في مفاوضات مع نيمانيا ماتيتش لاعب الوسط لتمديد عقده لما بعد الموسم الجاري.