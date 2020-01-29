رياضة | تريزيجيه: ليست صدفة.. تدربنا على هدفي في ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تريزيجيه: ليست صدفة.. تدربنا على هدفي في ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث محمود حسن تريزيجيه لاعب وسط فريق أستون فيلا عن هدفه القاتل في شباك ليستر سيتي في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بتمريرة من أحمد المحمدي أهلت الفريق للنهائي بعد الفوز 2-1 في نصف النهائي.

وقال تريزيجيه في تصريحات تليفزيونية: "سعيد جداً بالهدف الذي أحرزته ووصل بنا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ولم يكن بالصدفة فلقد تدربنا على تلك اللعبة من قبل لأن هناك تفاهم كبير بيني وبين المحمدي".

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وأضاف تريزيجيه: "المحمدي صنع تاريخ عظيم للمصريين في انجلترا وسبق له اللعب في ويمبلي أكثر من مرة لكن بالنسبة لي اللعب في ويمبلي حدث تاريخي.. علينا أن نركز في الفترة القادمة على مباريات الدوري الإنجليزي.