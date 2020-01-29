رياضة | برشلونة يدرس تقديم عرض رسمي لخطف أوباميانج من أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يدرس تقديم عرض رسمي لخطف أوباميانج من أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس نادي برشلونة الإسباني تقديم عرض رسمي لضم الدولي الجابوني إيمريك أوباميانج مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على أقل تقدير.

مفاوضات برشلونة مع أوباميانج

وذكرت صحيفة «تليجراف» البريطانية أن إدارة فريق برشلونة الإسباني تتخوف من مطالب نظيرتها في أرسنال الإنجليزي المالية من أجل الموافقة على رحيل الدولي الجابوني أوباميانج إلى صفوف البارسا خلال الميركاتو الشتوي.

وأضافت الصحيفة أن مخاوف إدارة الفريق الكتالوني تكمن في أن تطلب إدارة النادي اللندني أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني نظير الاستغناء عن الجابوني هذا الشهر، رغم أن صاحب الـ 30 عاما لديه أقل من 18 شهرا متبقية في عقده، وهو ما قد يكون سببا في إخراج برشلونة عن الصفقة.

أوباميانج يريد الكامب نو

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وكانت تقارير صحفية إسبانية قد زعمت أن أوباميانج عقد اتفاقا شخصيا مع برشلونة، لكن اللاعب يرغب شخصيا في الذهاب إلى «الكامب نو».

أرتيتا يريد الإبقاء على أوباميانج

وفي سياق متصل أكد الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال على رغبته في الإبقاء على المهاجم الجابوني أوباميانج داخل صفوف الفريق حتى نهاية الموسم على الأقل فيما تريد إدارة البارسا اغراء نظيرتها في الجانرز بلاعبهم الشاب البرازيلي جابرييل الذي ظهر بمستوى جيد مع الفريق الكتالوني.

إصابة لويس سواريز

يُذكر أنَّ المهاجم الأروغوياني لويس سواريز يعاني من إصابة قوية ستبعده عن المستطيل الأخضر فترة طويلة تصل إلى 4 أشهر بسبب إصابته في الركبة التي استدعت إجراؤه عملية جراحية، فيما يواصل ليفربول مسيرته الباهرة هذا الموسم في "البريميرليج" من دون هزيمة، وبفارق كبير للغاية عن أقرب منافسيه.