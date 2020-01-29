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شكرا لقرائتكم خبر عن إتحاد جدة يقدم ويلفريد بوني لوسائل الإعلام والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
أعلنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي إتحاد جدة السعودي تعاقدها مع المهاجم الدولي الإيفواري ويلفريد بوني خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية من أجل تدعيم هجوم الفريق الذي ينافس في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .
وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر كتب الفريق السعودي " إنضمام بوني إلى كتيبة النمور " وهو الذي يبلغ من العمر إحدى وثلاثين عامًا وخاض من قبل أكثر من تجربة إحترافية مميزة في القارة الأوروبية مع فرق سبارتا براج التشيكي وفيتيسه أرنهيم الهولندي .
كما لعب في البريميرليج عبر بوابة فريق نادي سوانزي سيتي ومثل السيتزينز فريق نادي مانشستر سيتي وستوك سيتي فيما كان له نصيب من الدوريات العربية والخليجية بإرتداء قميص فريق نادي العربي الذي ينافس في بطولة الدوري القطري .
وأصبح بوني لاعب حر بعد أن إنتهى عقده مع فريق نادي سوانزي سيتي الذي ينافس الموسم الجاري في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي " تشامبيونشيب " منذ الموسم الماضي وتدرب مع فريق نادي نيوبورت كاونتي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي للحفاظ على لياقته البدنية ومستواه .
وقام النادي بتقديم اللاعب لوسائل الإعلام دون الإفصاح عن قيمة الصفقة المالية .
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