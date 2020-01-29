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شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يفاجئ الأهلي قبل موقعة الهلال المرتقبة والان مع التفاصيل
الأربعاء 29 يناير 2020
فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية الرئيس الشرفي لفريق الكرة الأول بنادي الاهلي المصري جماهير القلعة الحمراء بعد أن أعلن عن رصد مكافأت خاصة للاعبين من أجل عبور عقبة فريق الهلال السوداني .
وكتب آل الشيخ عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك أنه قام بإجراء إتصال هاتفي بالكابتن محمود الخطيب رئيس المارد الأحمر من أجل الإطمئنان على القلعة الحمراء وآخر الإستعدادات قبل مواجهة فريق نادي الهلال يوم السبت المقبل .
وأضاف أنه أبدى رغبة كبيرة في رصد بعض المكافأت المالية الخاصة للاعبين والجهاز الفني من أجل تحفيزهم قبل الموقعة الهامة وتوافق الطرفان على هذا الأمر لكنه سيكون بعد العودة من أم درمان بنقاط المباراة وبتذكرة العبور إلى الدور ربع النهائي .
ويستعد الأهلي للسفر إلى السودان يوم غدًا الخميس من أجل مواجهة نادي الهلال يوم الأول من شهر فبراير المقبل لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا والتي يحتاج فيها الأهلي إلى نقطة التعادل فقط من أجل التأهل فيما سيكون مطالب بتحقيق الفوز لضمان الصدارة .
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