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عاجل.. مانشستر يونايتد يستهدف الإنقضاض على نجم عربي

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الأربعاء 29 يناير 2020

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء عن وجود مفاجأت من العيار الثقيل تمثلت في رغبة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لتدعيم خط هجوم الفريق بلاعب عربي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

 

وأشارت صحيفة " سكاي سبورتس " البريطانية أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم الدولي الجزائري إسلام سليماني مهاجم فريق نادي ليستر سيتي الإنجليزي المعار حاليًا إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري .

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وعلى الرغم من أن اللاعب يمتلك أكثر من عرض للرحيل عن موناكو إلا أن رغبته تتمحور حول العودة إلى من جديد وهو ما يقربه من قبول عرض الشياطين الحمر في الوقت الذي يراقب فيه فريق نادي أستون فيلا الوضع الراهن أيضًا .

 

 

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