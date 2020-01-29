شكرا لقرائتكم المصري يستدرج الجونة في السويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره الجونة فى تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق البورسعيدى منتشياً بعدما حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية ببطولة الكونفدرالية بالفوز على نواذيبو الموريتانى بهدف دون رد ليتأهل ثانياً خلف بيراميدز المتصدر .

وتعادل المصرى البورسعيدى مع أسوان بهدفين لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية فيما خسر الجونة من طنطا بهدف دون رد .

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز الفريق البورسعيدى فى 4 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين ، فيما يحتل الجونة المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 20 هدفاً .

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وطالب ايهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بنقل الانتصارات العربية للدوري المحلى بعد حصد بطاقة التأهل لدور الثمانية لتصحيح المسار المحلى واستعادة النتائج الجيدة ، ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام الجونة مكون من :"أحمد مسعود ، أحمد شوشة، سعيدو سيمبوريه، كريم العراقي، بهاء مجدي ، عمرو موسى، إسلام عطية، حسن علي ، مفتاح طقطق، شيخ موكورو، محمود وادي".

فى المقابل طالب البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفنى للجونة لاعبيه بخطف النقاط الثلاث وتصحيح المسار بعد الخسارة من طنطا بالجولة الاخيرة ، ويبدو التشكيل المتوقع للجونة أمام المصرى مكون من : "محمود الغرباوي ، جوناثان نجويم، لؤي وائل، محمد نجيب، باسم علي ، سيرچ أكا، أكرم توفيق، إسلام محارب، عمرو عبد الفتاح "عموري". ،أحمد حمدي، أحمد ياسر ريان".