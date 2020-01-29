شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة الانتاج الحربي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز استعداداته لمواجهة الانتاج الحربى والمقرر لها الخامسة عصر غداً الخميس على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام ، بعد الصعود لدور قبل النهائى للبطولة العربية وتخطى عقبة الاتحاد السكندرى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى اياباً بستاد الاسماعيلية.

ويحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 10 اهداف وتلقت شباكه 14 هدفاً وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية ، ويحتل الانتاج الحربى المركز الخامس برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف وفاز على حرس الحدود بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة .

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بعيداً عما سبق ، كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن ناديه أغلق ملف تدعيم الجبهة اليسرى للدراويش ويبحث عن مهاجم أفريقى ليكون الصفقة الثانية للفريق بعد التعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 شهور بعد فسخه لتعاقده مع الإتفاق السعودى بالتراضى، ويسابق مسئولو لجنة التعاقدات بالاسماعيلى الزمن لحسم هذا الملف قبل غلق باب القيد .

وفشلت محاولات النادى الإسماعيلى للتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية ، ليقرر مجلس إدارة النادى إغلاق هذا الملف والاكتفاء بوجود الثلاثى الصاعد محمود البدرى والثنائى أحمد أيمن وإبراهيم أبو اليزيد اللذان يجيدان اللعب فى الجبهة اليسرى، وتسبب الخلاف على القيمة المادية فى فشل صفقة انتقال السورى مؤيد العجان الظهير الأيسر للوحدة السورى لصفوف النادى الإسماعيلي، حيث طلب اللاعب الحصول على 170 ألف دولار لمدة 6 شهور وهو الأمر الذى رفضه مسئولو القلعة الصفراء، كما رفض نادى سموحة الاستغناء عن ظهيره الايسر محمود معاذ للدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.