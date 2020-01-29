شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز فى نزهة كروية أمام نادى مصر باستاد الكلية الحربية.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج نادى مصر نظيره بيراميدز فى السابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر لمسابقة الدوري العام، فى مواجهة يدخلها نادى مصر بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، فيما فاز بيراميدز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الأخيرة للمسابقة، ثم تلقى خسارة من رينجرز النيجيرى بدور المجموعات بالكونفدرالية بهدف دون رد لم تؤثر على تؤهله بشكل رسمى لدور الثمانية بالبطولة.

ويقبع نادى مصر بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 20 هدفاً، فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكهم 16 هدفا.

وطالب عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجايبة واستغلال تعثر بيراميدز على الصعيد المحلى هذا الموسم، ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام بيراميدز مكون من: عصام ثروت، شريف أشرف، أحمد أوكا، أحمد جودة، إسلام صالح، هشام عبد الحميد، محمود توبة، مؤمن إبراهيم، محمد جمال تريكة، كالييف مانديرا، أحمد الشيخ.

فى المقابل شدد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز على لاعبيه ضرورة مواصلة خطة الانتفاضة المحلية لإقتحام المربع الذهبى مجددا، ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام نادى مصر مكون من: المهدي سليمان - عبد الله بكري - رجب بكار - محمد حمدي - ولفريد كانون - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه - دودو الجباس - جون أنطوي.