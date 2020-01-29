شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربى والمقرر لها الخامسة مساء غد الخميس على استاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام، بعد الصعود لدور قبل النهائى للبطولة العربية وتخطى عقبة الاتحاد السكندرى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد والتعادل السلبى إياباً باستاد الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلى المركز العاشر بجدول الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفًا وتعادل مع سموحة بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالمسابقة المحلية، ويحتل الإنتاج الحربى المركز الخامس برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف وفاز على حرس الحدود بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

بعيدًا عما سبق، كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى عن أن ناديه أغلق ملف تدعيم الجبهة اليسرى للدراويش ويبحث عن مهاجم أفريقى ليكون الصفقة الثانية للفريق بعد التعاقد مع التونسى فخر الدين بن يوسف فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر بعد فسخه لتعاقده مع الاتفاق السعودى بالتراضى، ويسابق مسئولو لجنة التعاقدات بالإسماعيلى الزمن لحسم هذا الملف قبل غلق باب القيد.

وفشلت محاولات النادي الإسماعيلى للتعاقد مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية، ليقرر مجلس إدارة النادى إغلاق هذا الملف والاكتفاء بوجود الثلاثى الصاعد محمود البدرى والثنائى أحمد أيمن وإبراهيم أبو اليزيد اللذان يجيدان اللعب فى الجبهة اليسرى، وتسبب الخلاف على القيمة المادية فى فشل صفقة انتقال السورى مؤيد العجان الظهير الأيسر للوحدة السورى لصفوف النادى الإسماعيلي، حيث طلب اللاعب الحصول على 170 آلاف دولار لمدة 6 أشهر وهو الأمر الذى رفضه مسئولو القلعة الصفراء، كما رفض نادى سموحة الاستغناء عن ظهيره الأيسر محمود معاذ للدراويش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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