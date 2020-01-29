شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض اليوم آخر مران بالقاهرة قبل رحلة السودان لمواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الاهلي آخر مران له بالقاهرة اليوم، الأربعاء، قبل السفر عصر غد الخميس للسودان، لمواجهة الهلال يوم السبت المقبل على ملعب أم درمان، في المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في الوقت الذي حصل اللاعبون على التطعيمات اللازمة قبل رحلة الغد.

وتدرب الأهلي أمس الأول الإثنين قبل أن يحصل اللاعبون على راحة من التدريبات أمس ثم قرر الجهاز الفني خوض مران اليوم قبل السفر غداً للسودان، ويتصدر الأهلي مجموعته قبل الجولة الأخيرة برصيد عشر نقاط، ويأتى خلفه النجم الساحلي التونسي والهلال السودانى بتسع نقاط لكل منهما، بينما يتذيل بلاتينيوم بطل زيمبابوى جدول الترتيب بنقطة واحدة، حيث يحتاج الفريق الأحمر للفوز أو التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة مواجهة النجم الساحلي وبلاتينيوم، في الوقت الذي بذل حسام عيسى سفير مصر في السودان مجهودات كبيرة لترتيب اقامة بعثة الأهلي في السودان، وتنسيق كافة الأمور المتعلقة بإقامة الفريق وملاعب التدريب، ووسائل الانتقال، وغيرها من الأمور التنظيمية قبل وصول بعثة الأهلي للخرطوم مساء غد الخميس.

وأعلن الجهاز الطبي بالأهلي جاهزية محمد الشناوي لمواجهة الهلال السوداني، بعد الإصابة التي تعرض لها الحارس خلال مباراة النجم الساحلي، وأثبتت الأشعة التي أجراها الشناوي على منطقة الظهر سلامته وجاهزيته لمواجهة بطل السودان، في الوقت الذي بدأت ملامح التشكيل الأساسي في باقي المراكز تظهر، حيث من المفترض أن يكون أمام الشناوى رباعي الدفاع أحمد فتحي، ياسر ابراهيم، رامي ربيعة وعلى معلول، وفي الوسط اليو ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، أحمد الشيخ، على أن يقود الهجوم الثنائي جونيور أجاي ومروان محسن.