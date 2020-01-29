رياضة | زيدان يكشف حالة هازارد ويعلق على الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يكشف حالة هازارد ويعلق على الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أن البلجيكي إدين هازارد نجم الفريق ما زال يحتاج بعض الوقت حتى يتمكن من المشاركة في المباريات نافياً إمكانية انضمامه لقائمة الفريق التي ستخوض مباراة ريال سرقسطة في دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية أن هازارد كان تعرض لإصابة في الكاحل الأيمن أثناء مباراة العودة لفريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي منذ شهرين وغاب عن جميع مباريات الملكي طوال الفترة الماضية وعلى الرغم من عودته إلى التدريبات لكنه ما زال غير جاهز حتى الآن.

Advertisements

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة والذي صحيفة آس الإسبانية:"أفضل أن يكون جميع اللاعبين متاحين لدي خاصة عندما نتحدث عن لاعب مثل هازارد".

وأضاف:"رغم أنه عاد للتدريبات لكنه ليس مع الفريق بعد، سوف نرى هذا الأسبوع ونقيم حالته".

واختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"ليس صحيحاً أنني لا أحب الميركاتو الشتوي. حتى 31 الشهر، يمكن أن يحدث أي شيء، لدي فريق ولدي لاعبين وأريد أن أفعل كل شيء معهم وجميع الأندية تفعل نفس الشيء، إذا احتاجوا فإنهم يدخلون السوق وإن لم يحتاجوا يتوقفون عن الشراء".