رياضة | كارتيرون يستبعد أسلحة الزمالك الأساسية من رحلة أنجولا

استبعد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، عددا كبير من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها خلال الأونة الأخيرة، من رحلة أنجولا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أول أغسطس الأنجولي المقرر لها السبت المقبل، ضمن مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجوعات لدوري أطبال إفريقيا.

ويغيب عن القائمة كل من، طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد عبد الشافي ومحمود شيكابالا ومحمود علاء ومحمد أبو جبل وحازم إمام وأشرف بن شرقي، بعدما فضل الجهاز الفني منحهم راحة.

وضمت القائمة كلا من:

Advertisements

حراسة المرمى: محمود جنش - محمد عواد - محمد صبحي.

الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد.

الوسط: محمد حسن - إسلام جابر - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - مصطفى فتحي - كريم بامبو - محمد عنتر.

الهجوم: مصطفى محمد - كاسونجو - عمر السعيد.