كلوب يدافع عن قرار 4 فبراير .. ويكشف حالة ماني

الأربعاء 29 يناير 2020

دافع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول عن قراره خوض مباراة إعادة الدور الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بفريق تحت 23 عاما أمام شروزبيري تاون قائلا إن الاتحاد الانجليزي للعبة لا يستشير "أشخاصا يتحلون بالمسؤولية الرياضية" بشأن مواعيد المباريات.



وتعادل ليفربول 2-2 مع المنافس المنتمي للدرجة الثالثة، الأحد، وأكد كلوب بعدها أنه لن يدفع بأي لاعب من الفريق الأول في مباراة الإعادة، التي تقام 4 فبراير، لتعارض موعدها مع العطلة الشتوية التي بدأ تطبيقها لأول مرة في الدوري الممتاز.

وتسبب هذا القرار في انتقادات للمدرب ودعا مالك نادي أكرينجتون ستانلي لتغريم ليفربول.

وفي مؤتمر صحفي قبل رحلة ليفربول إلى وست هام يونايتد، الأربعاء، دافع كلوب، الذي سيغيب عن مباراة الإعادة، عن قراره لأكثر من 7 دقائق ردا على أسئلة الصحفيين.

وقال "أضطر إلى اتخاذ قرارات لا تحظى بشعبية بناء على تقييمي لوضع الفريق. نضع خططا طويلة الأجل وتنتظرنا فترة حاسمة من الموسم".

وأكد كلوب أن نيل كريتشلي مدرب فريق تحت 23 عاما سيقود ليفربول في مباراة الإعادة على ملعب أنفيلد.

وقاد كريتشيلي تشكيلة شابة لليفربول في الهزيمة أمام أستون فيلا في كأس الرابطة حين كان الفريق الأول في قطر لخوض كأس العالم للأندية.

Advertisements

وقال كلوب "هل يمكن أن أقود الفريق في هذه المباراة؟ بالطبع يمكنني ذلك. لكن هناك سوء فهم لطبيعة عمل المدير الفني والمدرب. فريق تحت23 عاما يحتاج إلى مدربه كريتشلي".

وقال الاتحاد الانجليزي إن كل الأندية وافقت على مواعيد مباريات الكأس هذا الموسم وكلها تعرف أن مباريات إعادة الدور الرابع قد تقام خلال العطلة الشتوية.

وعن ذلك قال كلوب: "لا أعرف تحديدا من حضر هذا الاجتماع ومن أي ناد؟ لكن الاتحاد الانجليزي قال إن كل الأندية وافقت. لم يحضر أي شخص يتحلى بالمسؤولية الرياضية هذا الاجتماع. لا أحد من الأندية أو من المدربين أو من المسؤولين عن قطاع الرياضة وهو أمر كنا نحتاجه".

وأكد كلوب أن ساديو ماني سيغيب عن المباريات الثلاث المقبلة بعد تعرض المهاجم لمشكلة عضلية في انتصار ليفربول 2-1 على ولفرهامبتون واندرارز الأسبوع الماضي.

وأضاف كلوب "لن يلعب ساديو أمام وست هام وربما أمام ساوثمبتون. وبعدها سيعود إلى المنافسات".

وتابع "يعاني من تمزق عضلي طفيف. وقف الحظ معنا لإن الإصابة لم تكن خطيرة جدا".

وقد يوسع ليفربول الفارق الذي يفصله في الصدارة عن أقرب مطارديه مانشستر سيتي إلى 19 نقطة بالفوز، الأربعاء، في ستاد لندن.