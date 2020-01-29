شكرا لقرائتكم خبر عن تاكيس جونيس يرحب بإعارة "بودى" دجلة للإسماعيلى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفني لفريق وادى دجلة، موافقته على إعارة عبد الرحمن بودى لاعب وسط الفريق الدجلاوى، لصفوف الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ومن المنتظر أن يعقد مسئولو دجلة جلسة مع نظرائهم بقلعة الدراويش لوضع الرتوش النهائية قبل الإعلان عن اتمام الصفقة.

وكان وادى دجلة ضم عبد الرحمن بودى لاعب وسط الإنتاج الحربى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مقابل مليون جنيه، حيث كان بودى لاعبا فى صفوف دجلة، قبل الانتقال للإنتاج الحربى بعقد ثلاثى يتيح لدجلة إعادته بعد انتهاء مدة العقد نظير سداد مليون جنيه.

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وكان مسئولو وادى دجلة نجحوا فى التعاقد رسميًا مع الغانى رودني أنطوي مهاجم فريق تسارسكو سيلو سوفيا البلغاري، لمدة ثلاث سنوات ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم مركز المهاجم وفقًا لطلب اليونانى تاكيس جونيس.

وجاء تعاقد وادى دجلة مع أنطوى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح فى تسجيل 9 أهداف بالدورى البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.