الهيئة العامة للرياضة تسقط عضوية رئيس أهلي جدة

الأربعاء 29 يناير 2020

أصدرت الهيئة العامة للرياضة بيانا يحمل كثيرا من القرارات بشأن مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي ومجلس إدارته قبل الانتخابات التي تجرى الفترة المقبلة.



وجاء بيان الهيئة إلحاقا بالبيان الصادر بتاريخ 4 يناير/كانون الثاني 2020 الذي تضمن قيام وكالة شؤون الرياضة والإدارة العامة للشؤون القانونية في الهيئة بالتحقيق، فيما أسفرت عنه الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي والمنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2019 ودراسة ما رُفع لها من مستندات ومعلومات.

وقررت الهيئة العامة للرياضة بناء على التحقيقات التي تمت إسقاط عضوية رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أحمد بن بكر الصائغ، استناداً إلى المادة رقم (88/2/و) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

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وكذلك إسقاط عضوية عضو الجمعية العمومية بالنادي محمد بن عبدالهادي الجهني، استناداً إلى المواد رقم (88/2/و)، (88/2/ ب) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضة ومنعه من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 3 سنوات.

كما قررت الهيئة العامة للرياضة إحالة المخالفات المرتبطة بلائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، ولائحة العمل مع الوسطاء إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم لاتخاذ ما يلزم بشأنها حسب الاختصاص.

وأعلنت أيضا فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بعد إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة بسبب نقص النصاب القانوني لعدد أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً لنص المادة (18/ 1) بدءاً من الأربعاء 29 يناير/كانون الثاني 2020 وحتى يوم الأحد 2 فبراير 2020، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 8 فبراير/شباط 2020 وفق البرنامج الزمني الخاص بذلك، على أن يستمر الرئيس التنفيذي بتسيير شؤون النادي وفق الصلاحيات الممنوحة له، حسب اللائحة الأساسية للأندية الرياضية إلى حين اعتماد مجلس الإدارة الجديد.

وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة العامة للرياضة أنها تابعت كل ما من شأنه التأثير على النادي في الفترة الماضية، واتخذت كل الإجراءات اللازمة لضمان استقرار النادي، مع تأكيد أنه سيتم التعامل مع كل من يسعى للتحريض أو الإساءة أو العمل على عدم استقراره بإحالتهم للجهات المعنية، واتخاذ النهج ذاته تجاه أي قضايا مماثلة في أي نادٍ من الأندية الرياضية الأخرى.