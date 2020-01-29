شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي» يعلن رئاسة «الخطيب» لبعثة فريق القدم للسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم بمقر النادي بالجزيرة، تعيين محمد يوسف، مديرًا تنفيذيًّا لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.

وقرر مجلس إدارة النادي، تكليف وليد مبروك برئاسة اللجنة العليا للجان بالنادي، هذا بجانب رئاسة «الخطيب» لبعثة الفريق المتجهة إلى السودان.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، والمكلف برئاسة اللجنة، التي سافرت إلى الأقصر، لتفقد ومعاينة فرع النادي الجديد هناك، وكلف محمود الخطيب الإدارة التنفيذية بالتعاون مع شركة «إستادات» لتلافي كل الملاحظات في أقرب وقت ممكن، تمهيدًا لافتتاح الفرع رسميًّا.

وقرر المجلس الموافقة على استضافة وتنظيم البطولة الإفريقية للكرة الطائرة رجال للأندية الأبطال، وذلك خلال الفترة من 11 إلى 22 أبريل المقبل.

وقرر المجلس الموافقة على إعارة عبدالرحمن الحسيني، لاعب فريق الكرة الطائرة تحت 19 سنة بالنادي، إلى أساريا الليبي، للمشاركة في البطولة العربية.

وقرر المجلس الموافقة على إعارة ثريا محمد، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي، إلى سبورتنج، أثناء المشاركة في دورة الألعاب الخامسة للأندية بالإمارات.

وكان المجلس قد استعرض في اجتماعه العديد من الملفات المهمة، التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

يذكر، أن محمود الخطيب يستعد لرئاسة بعثة فريق الكرة الأول بمواجهة الهلال السوداني مساء السبت المقبل.