بهدف قاتل في مرمي ليستر..«تريزيجيه» يقود أستون فيلا إلى نهائي كأس الرابطة

قاد النجم المصري "محمود حسن تريزيجيه"،فريقه أستون فيلا الإنجليزي إلى نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية ,بعد تسجيله هدف قاتل في مرمي ليستر سيتى خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء الثلاثاء فى مبارة العودة بنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

تقدم أصحاب الأرض منذ الدقيقة 12، بقدم الظهير الأيسر الشاب مات تارجيت، عبر تسديدة قوية من داخل المنطقة، سكنت شباك كاسبر شمايكل.

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وفي الدقيقة 72، أدرك ليستر التعادل عن طريق نجمه النيجيري، كليتشي إيهيناتشو، الذي حول تمريرة أرضية من يسار منطقة الجزاء، من هارفي بارنز، داخل الشباك.

وظل التعادل مسيطرا، حتى الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن يسجل "فيلا" هدفا قاتلا جاء بأقدام مصرية من عرضية أحمد المحمدي لزميله "تريزيجيه"الذي قابل الكرة بتسديدة يسارية مباشرة سكنت الشباك، وسط مشاهدة من شمايكل.

وسينتظر "أستون فيلا" في النهائي، المتأهل من مباراة ، السيتي واليونايتد، غدا الأربعاء على ملعب (الاتحاد).