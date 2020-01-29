احتفالية كبرى في افتتاح كأس أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة بالعيون

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العيون: انطلقت، الثلاثاء، بمدينة العيون المغربية فعاليات نهائيات بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم داخل القاعة، المغرب 2020، بحفل افتتاحي متميز ينقل للتقاليد والفنون الصحراوية.

وتميز اليوم الأول من التظاهرة، التي حضر وأعطى انطلاقتها أحمد أحمد رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم إلى جانب عبد السلام بيكرات والي جهة العيون الساقية الحمراء عامل (محافظ) إقليم العيون،

وهي التظاهرة التي تتواصل إلى السابع من الشهر المقبل، بدخول فرق المجموعة الأولى دائرة التنافس، حيث فاز منتخب غينيا الاستوائية على جزر موريس بأربعة أهداف لهدفين، فيما واجه المنتخب المغربي منتخب ليبيا.

وتشهد النهائيات المقامة بالعيون مشاركة 8 منتخبات، تم توزيعها على مجموعتين: الأولى تضم المغرب (حامل لقب الدورة الماضية) وجزر موريس وليبيا وغينيا الاستوائية، فيما تضم الثانية منتخبات مصر وموزمبيق وأنغولا وغينيا.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، خلال اجتماعه بمدينة شرم الشيخ المصرية، يوم 28 سبتمبر 2018، قد منح شرف تنظيم البطولة لمدينة العيون، التي استجابت لدفتر التحملات التي تشترطها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في تنظيم مثل هذه المنافسات.

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وفضلا عن فوز أحد المنتخبات المشاركة بلقب البطولة المقامة بالعيون، سيكون بإمكان ثلاثة منتخبات (البطل والوصيف وصاحب المركز الثالث) التأهل إلى نهائيات كأس العالم لـ"الفوتسال"، التي ستجري أطوارها بليتوانيا ما بين 12 سبتمبر و4 أكتوبر 2020.

وتبقى منتخبات المغرب ومصر وليبيا أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب وضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم، نظرا لتاريخهما وإنجازاتهما في الدورات السابقة من البطولة.