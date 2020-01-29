شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يختتم استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الفريق الكروى لسموحة استعداداته اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا فى الجولة الخامسة للدورى، ويسعى حمادة صدقى لتحقيق الفوز والثلاث نقاط للتقدم خطوة كبيرة فى جدول الترتيب، بعد تعادله الأخير أمام الإسماعيلى بهدف لمثله وهو ما جعله فى المركز الثامن برصيد 19 نقطة، ورفض المدير الفنى ضم ثنائى الأهلى صلاح محسن ومحمد عبد المنعم المنضمان حديثا لصفوف الفريق لقائمة الاتحاد على أن ينضما فى المباراة المقبلة أمام مصر المقاصة فى الجولة السادسة عشر للدورى.

وكان مجلس إدارة الأهلى على إعارة صلاح محسن ومحمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع فريق الشباب بالنادى إلى سموحة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم مقابل 2 مليون جنيه، ويبحث حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة التعاقد مع صانع ألعاب خلال الفترة المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق باب القيد فى ظل رغبة المدير الفنى فى التعاقد مع لاعب سوبر يكون بديلا لناصر ماهر.

وشدد حمادة صدقى على ضرورة التعاقد مع صانع ألعاب قبل غلق باب القيد سريعا حتى يتاح له ترتيب الفريق بشكل جيد فى ظل تلاحم المباريات فى الفترة المقبلة، بالإضافة إلى رغبته فى المنافسة على المربع الذهبى.

وكان حمادة صدقى قاد سموحة فى لقاء وحيد بالدورى أمام الإسماعيلى وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله تقدم الدراويش عن طريق شيلونجو وتعادل الفريق السكندرى عن طريق النيران الصديقة من إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلى .