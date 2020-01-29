شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لسنا طرفا فى أزمة نجوكو مع إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب المشرف على فريق الكرة، أن ناديه ليس طرفاً في أزمة النيجيري نجوكو مهاجم الفريق الجديد المنضم مؤخراً إلى صفوف ذئاب الجبل على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال الميركاتو الشتوي الجاري. وكان اللاعب قد وقع للمقاولون وإنبي في وقت واحد، الأمر الذي أثار أزمة جديدة حول إمكانية تعرض اللاعب للإيقاف خلال الفترة المقبلة.

وقال عادل في تصريحات خاصة إن المقاولون ليس طرفاً في هذه الأزمة وأن هناك خطابات متبادلة بين سيراميكا وإنبي لحل المشكلة بالطرق الودية، مضيفاً أن نجوكو تم قيده في الفريق وسيكون جاهزاً للمشاركة مع المقاولون وفقاً لوجهة النظر الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، إلى التدريبات اليوم الأربعاء، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة 24 ساعة، وذلك من أجل بدء الاستعدادات للمواجهة المرتقبة أمام نادي إنبي في الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري العام.

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وكان عماد النحاس قد منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على طنطا في الجولة الماضية بهدفين نظيفين، ليحافظ ذئاب الجبل على وصافة المسابقة المحلية برصيد 32 نقطة.

ويستعد المقاولون لمواجهة إنبي يوم الأثنين المقبل في المباراة التي يستضيفها استاد بتروسبورت، بمنافسات الجولة 16 من عمر المسابقة المحلية، حيث يسعى ذئاب الجبل لمواصلة الانتصارات للحفاظ على موقعه بجدول الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 10 مواجهات وتعادل فى مباراتين فيما تلقى المقاولون الهزيمة في 3 مباريات فقط كانت أمام الأهلي والزمالك ووادي دجلة، وسجل لاعبو ذئاب الجبل 20 هدفاً وتلقت شباكه 10 أهداف.