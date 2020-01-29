محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية
المحمدي: مشاركة تريزيجيه تصنع الفارق مع أستون فيلا
تريزيجيه: هدفي في مرمى ليستر تدربت عليه كثيرًا مع المحمدي
أبو تريكة: تريزيجيه سجل على طريقة لاعبي التنس
كارتيرون: تفقد جزء من قوتك بغياب طارق.. وسأقيد عيد وجنش أفريقيًا
تاكيس: اللاعبون أبلغوني بحزنهم عقب التعادل أمام الزمالك
مصدر في الزمالك: كارتيرون ينوي اصطحاب جنش استعدادا لمواجهة أول أغسطس
سفير مصر بالسودان يتحدث عن تأمين بعثة الأهلي قبل مواجهة الهلال.. والقبض على "المحرضين"
كلوب يتحدث عن.. أزمة إعادة مباريات كأس الاتحاد ومدة غياب ماني
فضل يكشف بنود الاتفاق مع مجلس أبوظبي لإقامة السوبر المصري
مصدر باتحاد الكرة: فيفا يعاقب النادي المصري بمنع القيد موسم ونصف
عبد الحفيظ يؤكد جاهزية الشناوي للهلال.. وتقييم موقف رمضان
"الكاف حكايته إيه؟".. تركي آل الشيخ: اتفقت على مقابلة أحمد أحمد
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الثلاثاء: تريزيجيه الذي يصنع الفارق.. وتأثر الزمالك بغياب طارق حامد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.