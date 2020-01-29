ملف الثلاثاء.. حمل تريزيجيه على الأعناق.. وعرقة دجلة للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء.
حمًلا على الأعناق.. جماهير استون فيلا تحتفل بهدف تريزيجيه القاتل في لستر سيتي (فيديو وصور)
بالفيديو: هدف مصري 100%.. المحمدي يصنع و"تريزيجيه" يسجل هدفا قاتلا
الخطيب رئيسا لبعثة الأهلي في السودان لمواجهة الهلال
أبرزها تنظيم البطولة الإفريقية للكرة الطائرة.. 6 قرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي
موقف مثير للدهشة من مترجم كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي لمباراة دجلة
رسالة وزيرة الشباب والرياضة السودانية للجماهير قبل صدام الهلال والأهلي
بالفيديو: صاروخ مصطفى محمد يتقدم للزمالك أمام دجلة
تريزيجيه يقود أستون فيلا لتأهل قاتل لنهائي كأس كاراباو على حساب ليستر
وادي دجلة يعرقل تقدم الزمالك بتعادل مثير في الدوري
رسميًا.. الأهلي يطلب ثاني صفقة من سيراميكا كليوباترا
الاتحاد السكندري ينتقد انضمام لاعب الأهلي إلى طلائع الجيش
"شكل خاص للمنتخب الأوليمبي".. اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان عن الزي الجديد
الاتحاد الأفريقي يوافق على نقل مباراة نواذيبو وبيراميدز للقاهرة بدلا من نواكشوط
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