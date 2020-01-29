حمًلا على الأعناق.. جماهير استون فيلا تحتفل بهدف تريزيجيه القاتل في لستر سيتي (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

احتفلت جماهير استون بلاعبها محمود حسن تريزيجيه، بعدما سجل هدفا قاتلا أمام ليستر سيتي، وصعد بالفريق لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وحل تريزيجيه كبديل في مواجهة فريقه أمام ليستر سيتي مع حلول الدقيقة 77، اعقبه نزول زميله في الفريق ومننخب مصر مع حلول الدقيقة 84، ليساهما في تسجيل الهدف الثاني لاستون فيلا.

وفي الدقيقة 90 أرسل أحمد المحمدي عرضية من الجانب الأيمن، حولها تريزيجيه بلمسة واحدة لهدف في شباك حارس مرمى استون فيلا وكانت النتيجة تشير لتعادل الفريقين.

وبهدف تريزيجيه، تمكن فريق أستون فيلا من حسم مباراة نصف النهائي، والتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين لمواجهة الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.