نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فى كأس رابطة الأندية الإنجليزية

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإنجليزية الى ملعب الاتحاد، مساء اليوم الاربعاء 29-1-2020، حيث يتقابل العملاقان مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد فى إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أو ماتسمى بكأس “كاراباو”.

ينطلق ديربي مدينة مانشستر فى تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت جرينتش، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2، ويعلق على المباراة المعلق الرياضي يوسف سيف.

تفوق السيتيزنس حامل اللقب في ديربي مانشستر على الشياطين الحمر في الذهاب على ملعبهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما يجعله الأقرب للوصول للنهائي الذي سيقام في ملعب “ويمبلي” والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ويسعى السيتي للتتويج باللقب ليصبح الكأس السابع له وهو صاحب المركز الثاني في الفوز بالبطولة بعد ليفربول الأكثر تتويجاً باللقب.

على الجانب الآخر يأمل جماهير وعشاق مانشستر يونايتد فى ريمونتادا تدفع فريقهم إلى استكمال مشواره للنهائى والمنافسة على اللقب، وقد استطاع اليونايتد ان يفوز على السيتي فى لقاء الفريقين بالبريميرليج بالجولة الـ16 بنتيجة هدفين مقابل هدف على ملعب الاتحاد.

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وستكون أبرز غيابات مباراة الديربي من جانب اليونايتد نجمه ماركوس راشفورد الذي سيتغيب عن الملاعب لمدة ثلاث اشهر بداعي الاصابة فى ظهره، الى جانب لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا وماكتومني وروخو، وهناك شكوك حول مشاركة اللاعب ماتيتش.

ومن جانب السيتي سيغيب ليروي ساني بداعي الاصابة، وهناك شكوك ايضاً حول مشاركة كلاً من رياض محرز وكانسيلو ولابورتي.

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