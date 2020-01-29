ميلان يتأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا على حساب "تورينو" العنيد

تأهل ميلان إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، مساء الثلاثاء، بنتيجة 4-2، على حساب تورينو العنيد في مباراة مثيرة.



وعلى أرضية ملعب سان سيرو في ميلانو، افتتح أصحاب الأرض التسجيل في الدقيقة 12، عن طريق جياكومو بونافنتورا، لكن بريمر يدرك التعادل لتورينو قبل نهاية الشوط الأول بهدف في الدقيقة 34.



وتزداد المباراة سخونة مع دخولها ثلث الساعة الأخير منها، حين خطف بريمر الهدف الثاني له ولتورينو في الدقيقة 71، وظن الجميع أن الضيوف انتزعوا بطاقة التأهل، إلا أن هاكان تشالهان أوغلو يدرك هدف التعادل للميلان في الوقت القاتل (90) ليفرض اللجوء إلى الوقت الإضافي.



وفي الشوط الثاني الإضافي، صعق الميلان ضيفه بهدفين متتاليين حملا توقيع كل من تشالهان أوغلو في الدقيقة 106، ثم النجم السويدي المخضرم زلاتات إبراهيموفيتش في الدقيقة 108.



بالتالي، يلحق ميلان في المربع الذهبي بكل من نابولي الذي تأهل، الثلاثاء الماضي، على حساب لاتسيو، ويوفنتوس الذي بلغ نصف النهائي، الأربعاء الماضي، على حساب روما.



وتختتم مواجهات ربع النهائي، الأربعاء، بلقاء إنتر ميلان وفيورنتينا على ملعب الأول جيوسيبي مياتزا.

المصدر: موقع كورة