اونلاين | بالأرقام .. تريزيجيه يحفر اسمه في تاريخ أستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام .. تريزيجيه يحفر اسمه في تاريخ أستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بالرغم من إخفاقه في البداية، استطاع الدولي محمود حسن تريزيجة في حفر اسمه في تاريخ أستون فيلا في مواجهة ليستر سيتي التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء ضمن مواجهات كأس الاتحاد الإنجليزي.

وانتقل تريزيجيه إلى الأراضي الإنجليزية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نادي قاسم باشا التركي بمبلغ قدره 11 مليون جنيه إسترليني بعد أن تألق ولفت الأنظار له في بطولة أمم أفريقيا مع منتخب مصر بالإضافة إلي تألقه مع نادي قاسم باشا في الأراضي التركية.

ومن خلال هذا التقرير نعرض أرقام تريزيجه مع أستون فيلا منذ انضمامه:

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بدأ لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزجيه مع نادي أستون فيلا الإنجليزي بشكل قوية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ونجح في التألق خلال المباريات الكبري، خاصة بعد تسجيل هدفا في مرمى ليفربول حامل لقب دوري أوربا،

واستطاع تريزيجه تسجيل هدفا في مرمي نادي تشيلسي علي ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن، كما سجل لاعب منتخبنا الوطني هدفا آخر في مرمي والفرهامبتون بمباراة الديربي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي صناعة هدف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع استون فيلا أمام نظيره نادي بيرنلي.

وفي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية نجح لاعب منتخبنا الوطني في صناعة هدف أمام نادي ليفربول ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة وأخيرا استطاع اللاعب الدولي المصري قيادة فريقه استون فيلا الي الصعود لنهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد تسجيل هدفا في الدقيقة الأخيرة امام نظيره نادي ليستر سيتي في المباراة التي انتهت بفوز نادي استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

يذكر أن نادي استون فيلا المحترف ضمن صفوفه لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه سيواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد بنهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.