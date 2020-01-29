رياضة | موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي اليوم 29 يناير| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي اليوم 29 يناير| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بث مباشر beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه انظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب "الاتحاد" مساء اليوم الأربعاء، لمتابعة المواجهة النارية بين فريقي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في "ديربي مانشستر"، ضمن لقاء إياب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية "كابيتال وان" بالموسم الحالي 2019 - 2020.

نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين:

انتهت أحداث مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد بفوز فريق السيتي بنتيجة 3-1، سجل الأهداف (برنارد سيلفا - رياض محرز - اندرياس بيريرا)، وجاء هدف اليونايتد الوحيد عبر اللاعب (ماركوس راشفورد)، لتقترب كتيبة المدرب الاسباني بيب جوارديولا من التأهل لنهائي كأس الرابطة الانجليزية قبل مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين مساء اليوم على ملعب "الاتحاد".

موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد:

تنطلق أحداث المواجهة المرتقبة بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020، في تمام الساعة 9:45 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، 10:45 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، 11:45 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، 7:45 مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد:

يمكنكم متابعة البث التليفزيوني المباشر لمباراة "الديربي" بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة الناقل الحصري والرسمي لمباريات البطولات الانجليزية والدوريات العالمية والأحداث الرياضية الكبري، وستكون المباراة متاحة عبر قناة bein sports hd 2 بتعليق (يوسف سيف)، كما يمكن متابعة المباراة عبر قنوات:

Match Football 1

Sky Sports Football UK

Sky Sports Main Event UK

Advertisements

Diema Sport 2 HD

Digi Sport 1 HD Hungary

Arena Sport 1 HD

Digi Sport 1 HD Romania

beIN Sports HD 11 EN

beIN Sports 1 FR

SuperSport 4 / HD

Ziggo Sport Select HD

Arena Sport 3 HD Cro

beIN Sports HD 1 TR

ويوفر موقع الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر (يوتيوب) لمتابعة أحداث المواجهة النارية بين مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الانجليزية (كابيتال وان) بدون تقطيع وبجودة فائقة تناسب جميع السرعات.