رياضة | رسالة نارية من وليد سليمان لـصالح جمعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من وليد سليمان لـصالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب "الحاوي" وليد سليمان صانع ألعاب النادي الأهلي من زميله صالح جمعه زميله بالفريق، صالح جمعه انتظار الفرصة في الوقت المناسب.

وقال سليمان خلال تصريحت إعلامية:" صالح جمعة لاعب كبير ويمتلك موهبة جديرة بجعله لاعبًا للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن جماهير الفريق تقدر موهبة اللاعب".

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وأضاف: "صالح جمعة أخي الصغير، وكنت سببًا في تصعيده للعب بالدرجة الأولى عندما كنا لاعبين في صفوف إنبي، ودائمًا ما أتحدث معه وأنصحه"

وواصل حديثه: "صالح يتواجد في النادي ويؤدي تمريناته، لكنني أنصحه بأن ينتظر الفرصة ويتمسك بها عندما تصله، وألا يستسلم".

واختتم حديثه عن صالح جمعة: "عليه ألا يستسلم أو يرضخ لجلوسه بديلًا، ولكن يجب أن يبذل قصارى جهده ويصبر حتى يثبت للجهاز الفني بأنه جدير باللعب أساسيًا".