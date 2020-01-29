رياضة | توتنهام يعلن عن مفاجأة سارة لجماهيره قبل موقعة مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام يعلن عن مفاجأة سارة لجماهيره قبل موقعة مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام الإنجليزي، عن تعاقده مع لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني الدولي، جيوفاني لو سيلسو، بشكل نهائي قادما من نادي ريال بيتيس الإسباني.

تفاصيل انتقال لو سيلسو إلى توتنهام

انتقل الأرجنتيني لو سيلسو إلى نادي توتنهام في الموسم الماضي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مقابل 16 مليون يورو، أي ما يعادل 278.1 مليون جنيه مع وجود بند أحقية الشراء لصالح الفريق الإنجليزي.

وقام نادي توتنهام بتفعيل العقد بشكل نهائي اليوم، ليوقع على عقد مع السبيرز حتى عام 2025، مقابل الحصول على 27 مليونا و500 ألف جنيه إسترليني أي ما يعادل 35 مليونا و700 ألف دولار، و564 مليون جنيه مصري.

وكان لو سيلسو قد شارك مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام في 20 مباراة هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل هدفين فقط.

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توتنهام ما بين بيع أريكسن وتفعيل عقد لو سيلسو

وجاء إعلان تفعيل بند التعاقد مع لو سيلسو، في اليوم ذاته الذي أعلن خلاله بيع لاعب الوسط الدولي الدنماركي، كريستيان إريكسن، مقابل 16 مليونا و900 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 572.2 مليون جنيه.

وكتب توتنهام في بيانه: "سعداء بالإعلان عن تفعيل بند شراء جيوفاني لو سيلسو بشكل نهائي".

واختتم "لاعب الوسط قدم أداء مذهلا، استحق من خلاله تثبيت قدميه في الفريق، بعد إصابة في الفخذ قلصت مشاركاته، في الفترة الأولى من إعارته للنادي".

موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي

والجدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القم بنادي توتنهام يصطدم بنظيره مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج.