رياضة | عاجل.. رودريجو مورينو يتخذ أولى خطوات انتقاله إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رودريجو مورينو يتخذ أولى خطوات انتقاله إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على اتخاذ رودريجو مورينو، مهاجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي فالنسيا، أولى خطوات انتقاله إلى نادي برشلونة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية.

وتداولت العديد من التقارير الصحفية، أنباء عن أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني من حسم التعاقد مع رودريجو مورينو لتعزيز خط هجومه مع ابتعاد الأوروجوائي لويس سواريز عن الملاعب لعدة أشهر وكذلك تكرار إصابات الفرنسي عثمان ديمبلي خلال الفترة القادمة.

رودريجو مورينو يتخذ أولى خطوات انتقاله إلى برشلونة Advertisements

أوضحت التقارير، أن رودريجو مورينو، غاب عن المشاركة في تدريبات فريقه فالنسيا، عن مران الفريق الأندلسي، اليوم الثلاثاء، في ظل استعدادات الفريق لمواجهة كأس الملك أمام كولتورال ليونيسا غدا.

وكان رودريجو قد تماثل للشفاء بشكل كامل من إصابة عضلية، السبت الماضي، وشارك بدون مشكلات في الشوط الثاني أمام برشلونة بالليجا.

وأحرز رودريجو صاحب الـ28 عاما، 4 أهداف مع فالنسيا هذا الموسم، كما تمكن من صناعة 10 من إجمالي 28 مباراة خاضها مع الفريق الأندلسي.

والجدير بالذكر أن رودريجو قد انتقل لفالنسيا في صيف 2015 قادما من بنفيكا البرتغالي.