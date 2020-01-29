رياضة | التشكيل المتوقع وموعد مباراة الترجي ضد هلال الشابة في الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع وموعد مباراة الترجي ضد هلال الشابة في الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الترجي التونسي المتصدر اليوم الأربعاء 29 يناير، ضيفاً على فريق هلال الشابة، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة من الدوري التونسي "الرابطة التونسية المحترفة الأولى".

ويدخل الترجي بقيادة مدربه الوطني معين شعباني المباراة أملاً في تحقيق فوز جديد يبتعد به بصدارة الدوري التونسي، والذي يتصدره بفارق 3 نقاط أمام ملاحقه الإتحاد المنستيري.

ويعيش الترجي فترة منتعشة، بعد اصدره جدول الرابطة التونسية، بالإضافة لبلوغه الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا في صدارة المجموعة الأولى.

ترتيب الترجي وهلال الشابة

يحتل الترجي المركز الأول في جدول ترتيب ندية الرابطة التونسية المحترفة، برصيد 31 نقطة من 11 مباراة، حققها من 10 إنتصارات وتعادل وحيد ودون هزيمة، سجل 25 هدفاً وسكنت شباكه 4 أهداف، ويعد صاحب أقوى خط هجوم وثاني أقوى خط دفاع في المسابقة.

على الجانب الآخر، يتواجد فريق هلال الشابة في الركز التاسع برصيد 14 نقطة من 12 مباراة، حققها من أربع ة إنتصارات وتعادلين وست هزائم، سجل 13 هدفاً وإستقبلت شباكة 17 هدفاً.

موعد مباراة هلال الشابة ضد الترجي

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ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الخامسة بتوقيت أبو ظبي، الثانية ظهراً بتوقيت تونس، الواحدة ظهراً بتوقيت جرينتش.

وتنقل المباراة على قناة الكأس القطرية المفتوحة على القمر نايل سات، ويديرها الحكم التونسي هيثم قيراط.

التشكيل المتوقع للترجي ضد هلال الشابة.

ومن المتوقع أن يدفع المدرب معين شعباني بالأسماء التالية لمواجهة فريق هلال الشابة

حراسة المرمى: معز بن شريفية.

خط الدفاع: إلياس الشيتي – عبد القادر بدران – محمد علي يعقوبي – إيهاب المباركي.

خط الوسط: فوسيني كوليبالي – محمد علي بن رمضان – عبد الرؤوف بنجويت.

خط الهجوم: حمدو الهوني – بلال بن ساحة – طه ياسين الخنيسي.