رياضة | إنتر ميلان ضد فيورنتينا.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان ضد فيورنتينا.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو اليوم الأربعاء 29 يناير، مباراة هامة ومرتقبة تجمع فريقي إنتر ميلان الإيطالي وضيفه فيورنتينا، في إطار مواجهات دور الـ 8 من بطولة كأس إيطاليا.

ويأمل إنتر ميلان في عبور عقبة فيورنتينا والعبور لنصف النهائي لمواجهة فريق نابولي، بينما يطمح فيرونتينا في إحداث المفاجأة وإنتزاع بطاقة نصف النهائي من النيردزوري في ملعبه ووسط جماهيره.

ولا يبدو وضع إنتر ميلان مستقراً في الوقت الحالي، عد تعادل افريق في المباراة الماضية ضد كالياري في الدوري الإيطالي بنتيجة 1-1.

كيف وصل إنتر ميلان وفيورنتينا لهذا الدور ؟

تأهل الإنتر لربع النهائي، بعد أن أطاح بفريق كالياري برباعية مقابل هدف، فيما تجاوز فيورنتينا عقبة أتالانتا بهدفين مقابل هدف في نس الدور.

آخر أخبار إنتر ميلان وفيورنتينا

تعاني قائمة إنتر ميلان من بعض الإصبات، تتمثل في مارسيلو بروزوفيتش وروبيرتو جاليارديني ومارسيلو بروزوفيتش وكوادو أسامواه.

على الجانب الآخر، يغيب عن الفيولا النجم المخضرم فرانك ريبري الذي سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب جراحة في الكاحل، بالإضافة للمهاجم جايتانو كاستروفيلي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا والقنوات الناقلة

تبدأ وقائع المباراة اليوم الأربعاء 29 يناير، في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الثانية عشرة إلا ربع بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، التاسعة إلا ربع بتوقيت تونس والجزائر، الثامنة إلا ربع بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة مباشرة على قناة beIN Sports HD4، ويديرها الحكم دانيلي دوفوري.

تاريخ مباريات إنتر ميلان ضد فيورنتينا

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تقابل الفريقان العريقان في 194 مباراة سابقة، حيث فاز الإنتر في 69 مباراة، وهو نفس رصيد إنتصارات فيورنتينا، فيما تعادل الفريقان في 56 مباراة.

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا

من المنتظر أن يبدأ المدرب أنطونيو كونتي المباراة بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ستيفان دي فري – ميلان سكرينيار – أندريا رانوكيا.

خط الوسط: أشلي يونج – ماتياس فيسينو – ستيفانو سينسي – بورخا فاليرو - كريستيانو بيراجي.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز.

فيما من المتوقع أن يبدأ المدرب جوزيبي لاتشيني المباراة بالأسماء الآتية

حراسة المرمى: بيترو تيراتشيانو.

خط الدفاع: نيكولا ميلينكوفيتش – جيرمان بادزيلا – مارتن كاسيريس.

خط الوسط: بول ليرولا – إيريك بولجار – ميلان بادلي – ماركو بيناسي – ديألبيرت.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا – باتريك كوتروني.