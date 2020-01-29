رياضة | 5 معلومات عن مباراة بيراميدز ونادي مصر اليوم في الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 معلومات عن مباراة بيراميدز ونادي مصر اليوم في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق بيراميدز مع نادي مصر، مساء اليوم الأربعاء 29 يناير 2020، على ستاد "الكلية الحربية" ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي.

ويبحث فريق بيراميدز عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من مباراة اليوم أمام نادي مصر، وذلك للتقدم نحو المنافسة على مراكز الصدارة في الدوري الممتاز بعدما ابتعد عنها بسبب تذبذب نتائج الفريق المحلية بالموسم الحالي، وتبدو مهمته سهلة لاسيما وأنه يواجه "متذيل" ترتيب المسابقة.

- ترتيب الفريقين في الدوري الممتاز

يحتل فريق بيراميدز المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة جمعها من 14 مباراة (6 انتصارات – 5 تعادلات – 3 هزائم)، بينما يحتل نادي مصر المركز الأخير في الترتيب برصيد 11 نقطة جمعها من 14 مباراة ايضًا (انتصارين – 5 تعادلات – 7 هزائم).

- موعد مباراة بيراميدز ونادي مصر

تنطلق أحداث مباراة بيراميدز ونادي مصر اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، الثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، كما ستكون المباراة متاحة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، وتقام المباراة على أرضية ستاد "الكلية الحربية".

- التشكيل المتوقع لمباراة اليوم:

من المتوقع أن يبدأ الكرواتي انتي تشاتشيتش مدرب بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد حمدي - علي جبر - أحمد أيمن منصور.

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خط الوسط: عبد الله السعيد - إبراهيم حسن - محمد فاروق - محمود حمادة - نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: دودو الجباس.

بينما سيبدأ عبد الناصر محمد مدرب نادي مصر المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: أحمد سعيد أوكا وأحمد يوسف وشريف أشرف وعلا عطا.

خط الوسط: محمود شبانة ومحمود توبة ومحمود رامبو وأحمد الشيخ ومحمد جمال تريكة.

خط الهجوم: إسلام صالح.

- القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونادي مصر

يمكنكم متابعة بث تليفزيوني مباشر لمباراة بيراميدز ضد نادي مصر اليوم الأربعاء، بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري، عبر قناتي on sport، time sports، عبر القمر الصناعي "نايلسات"، كما يوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر بجودة فائقة لمباريات بطولة الدوري.

- طاقم حكام مباراة اليوم

يدير مباراة اليوم بين نادي مصر وبيراميدز طاقم حكام مكون من : طارق مجدي حكم ساحة، وأحمد ساهر وأحمد كمال مساعدان، وسيد فرج حكما رابعا.