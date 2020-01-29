رياضة | مدرب منتخب مصر يصدم الزمالك بسبب مستواه أمام دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر يصدم الزمالك بسبب مستواه أمام دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سيد معوض المدرب المساعد لمنتخب مصر عن عدم رغبته في مواجهة الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا كما شدد بأن خروجهم من بطولة دوري أبطال أفريقيا سيؤثر بالسلب على مستوى المنتخب.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر:"الزمالك قدم مباراة سيئة أمام وادي دجلة وغياب طارق حمدي أثر عليه".

وأضاف :"آداء كلا من الأهلي والزمالك في أفريقيا غير مطمئن وغياب الروح والقدرة البدنية من الممكن أن يطيح بهم خارج البطولة".

وتابع :"خروج الأهلي والزمالك من دور المجموعات أو الدور المقبل في بطولة دوري أبطال أفريقيا سيؤثر بالسلب على مستوى المنتخب".

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وأردف قائلا :"أتمنى أن يواجه الأهلي الرجاء المغربي في حالة تصدره للمجموعة وفي حالة حصوله على المركز الثاني أتمنى أن يواجه الترجي التونسي".

واستطرد قائلا :"أتمنى ألا يواجه الأهلي الزمالك في الدور المقبل في دوري أبطال أفريقيا لأني أتمنى وصولهم للنهائي".

وواصل :"تريزيجيه من اللاعبين المميزين مع المنتخب في الفترة الأخيرة ومن الممكن عودة عمرو وردة في حالة تألقه".

واكمل معوض تصريحاته قائلاً :"نتواصل مع أحمد حجازي وهو من اللاعبين المميزين مع فريقه ولا يوجد خلاف معه وهناك أوقات فيها الصمت فيها أفضل من الكلام".

واختتم معوض تصريحاته قائلاً :"من المرجح أن يسافر حسام البدري إلى إنجلترا للاجتماع مع محمد صلاح في الفترة المقبلة".