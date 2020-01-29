رياضة | 5 معلومات عن مباراة المصري والجونة اليوم في الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 معلومات عن مباراة المصري والجونة اليوم في الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف ستاد الجيش بمدينة "السويس" اليوم الأربعاء الموافق 29 يناير 2020، مواجهة قوية بين فريقي المصري و الجونة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يدخل فريق المصري المباراة بروح معنوية مرتفعة بعدما نجح في حسم تأهله رسميًا لدور الثمانية ببطولة كأس الكونفيدرالية عقب فوزه على بطل موريتانيا 1-0 واحتلاله المركز الثاني بالمجموعة برصيد 9 نقاط، خلف بيراميدز المتصدر بـ12 نقطة، ويتطلع لتحقيق فوز محلي علي حساب الجونة لتحسين مركزه بجدول ترتيب الدوري بالموسم الحالي.

- ترتيب المصري والجونة في الدوري الممتاز

يحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الـ11 في ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة جمعها من 12 مباراة (4 انتصارات – 4 تعادلات – 4 هزائم – سجل 13 هدفًا – استقبلت شباكه 11 هدفًا)، أما فريق الجونة يحتل المركز قبل الأخير بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 14 مباراة (3 انتصارات – 3 تعادلات – 8 هزائم - سجل 9 أهداف – استقبلت شباكه 20 هدفًا).

- تاريخ مواجهات الفريقين قبل موقعة الدوري

يسيطر التكافئ على تاريخ مواجهات المصري ضد الجونة قبل مباراة اليوم، حيث سبق وتقابل الفريقين في 9 مباريات، فاز كل منهما في 3 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 3 مباريات، سجل الفريق البورسعيدي 6 أهداف، مقابل 7 أهداف سجلها الفريق الساحلي.

- التشكيل المتوقع لمباراة المصري والجونة

من المتوقع أن يبدأ إيهاب جلال مدرب المصري المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع : بهاء مجدي، وأحمد شوشة، وسعيدو سينبوري، وكريم العراقي

الوسط: عمرو موسى، وإسلام عطية، ومفتاح طقطق، وحسن علي، وشيخ موكورو

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خط الهجوم: محمود وادي.

أما البرتغالي بيدرو بارني مدرب الجونة يتوقع أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: محمود الغرباوي

خط الدفاع: باسم علي – محمد نجيب – لؤي وائل – جوزيف نجويم

خط الوسط: سيرجي أكا – أكرم توفيق - إسلام محارب – أحمد حمدي – عمرو عبد الفتاح

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان

- موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام مباراة الجونة والمصري في الجولة 15 من الدوري الممتاز اليوم الأربعاء 29 / 1 / 2020 في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت أبوظبي، والثالثة مساءًا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

ويمكن متابعة البث التليفزيوني للمباراة عبر قناتي أون سبورت، وتايم سبورتس على القمر الصناعي نايلسات، كما ستنقل المباراة عبر البث الأرضي للتليفزيون المصري.

- طاقم حكام مباراة اليوم

يدير مباراة اليوم بين الجونة والمصري في الدوري الممتاز، طاقم حكام مكون من: صبري ابراهيم حكم ساحة، وأسامة السيد ومحمد سعيد مساعدان .. وأمير السيد حكما رابعا.