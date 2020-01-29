شكرا لقرائتكم خبر عن «كارتيرون» يعلن قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة «أول أغسطس» في أنجولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المسافرة إلى أنجولا فجر اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والمقررة إقامتها يوم السبت المقبل.

وضمت القائمة:

محمود عبدالرحيم جنش - محمد عواد - محمد صبحى في حراسة المرمى

محمود الونش - محمد عبد الغنى - محمد عبد السلام - عبد الله جمعة - أحمد عيد في خط الدفاع

محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد اوناجم - كريم بامبو - محمد عنتر - اسلام جابر - مصطفي فتحى - يوسف اوباما في خط الوسط

مصطفي محمد - كابونجو كاسونجو- عمر السعيد في خط الهجوم .

وكان الزمالك قد ضمن تأهله في الجولة الماضية لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا عن المجموعة الأولى.

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