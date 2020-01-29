شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ وسمير عدلي يطيران إلى السودان لبحث ترتيبات اقامة الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى وسمير عدلي، المدير الإدارى للفريق، إلى السودان عصر اليوم ،الأربعاء لبحث ترتيبات الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية؛ استعداداً لمواجهة الهلال السودانى السبت المقبل ببطولة أفريقيا، وتلقى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اتصالا هاتفيا من السفير حسام عيسى، سفير مصر فى السودان، طمأنه خلاله على التأمين الكامل لبعثة فريق الكرة المتجهة إلى أم درمان عصر الخميس، منذ لحظة وصولها إلى السودان، مشيرا إلى أنه عقد عدة اجتماعات مع المسئولين فى وزارة الداخلية السودانية التى أكدت توفير التأمين الكامل لبعثة الأهلي، فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط الشعبين، وأن بعثة الأهلى سوف تلقى كل ترحاب فور وصولها السودان.

وأضاف السفير المصري، خلال اتصاله الهاتفى مع محمود الخطيب، أنه تم القبض على بعض المحرضين الذين عمدوا إلى إثارة الفتنة من خلال بث فيديوهات لا تعبر عن عمق العلاقة بين مصر والسودان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وقال السفير حسام عيسى إن العلاقات بين الشعبين العربيين ضاربة فى أعماق التاريخ، ولا يمكن أن تتأثر بكتابات أو فيديوهات مغرضة؛ هدفها النيل من العلاقة الوطيدة بين شطري وادي النيل.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، فيما يحتل النجم الساحلى المركز الثانى بـ9 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال السودانى الذى يملك نفس الرصيد من النقاط، فيما يأتى بلاتينيوم الزيمبابوى أخيرًا بنقطة وحيدة.

Advertisements

وحقق الأهلى مساء الأحد فوزًا صعبًا على النجم الساحلى بهدف نظيف فى المباراة التي جمعت الفريقين على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري الأبطال ، وشهد مران الأهلى أمس حضور محمود الخطيب والذى عقد جلسة مطولة مع اللاعبين، فى الوقت الذى عقد رينيه فايلر المدير الفنى للفريق محاضرة هو الآخر مع اللاعبين، للحديث عن التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الهلال السودانى المقبلة.

ويرغب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، فى حشد جميع أسلحته من أجل الفوز على الهلال العنيد فى السودان، ويتطلع الجهاز الفنى لتجهيز رمضان صبحى للعودة مُجدداً والمشاركة فى المواجهة المرتقبة بعد الغياب عن مباريات الفريق طوال الأسابيع الماضية للإصابة بتمزق العضلة الخلفية.