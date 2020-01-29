رابطة المحترفين تسلم مفاتيح «أودي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلمت رابطة المحترفين الإماراتية، مفاتيح خمس سيارات أودي A3 للفائزين في السحب على التذاكر الإلكترونية في الجولات: 10، 11، 12 ونهائي كأس الخليج العربي.

وجرى تسليم السيارات للفائزين في حفل مبسط أقيم بصالة عرض أودي النابودة بشارع الشيخ زايد في دبي، وستواصل رابطة المحترفين الإماراتية تقديم السيارات للمشجعين الذين يحضرون مباريات فرقهم بمعدل لا يقل عن ثلاث مرات في الملعب نفسه، ومن خلال شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي المخصص لها.

من جانبه، أكد محمد أحمد البحري الحمادي عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين أن الرابطة نظمت العديد من المبادرات التسويقية والترويجية خلال هذا الموسم.

وأكد أنه تم السحب على التذاكر الإلكترونية لفرصة الفوز ب30 سيارة أودي، 28 منها مخصصة للدوري، وسيارة تم تسليمها في كأس سوبر الخليج العربي، وأخرى في نهائي كأس الخليج العربي.