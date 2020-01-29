شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أبو جبل يوجه رسالة إلى والدته فى عيد ميلاده: "أغلى حاجة عندى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محمد أبو جبل، حارس مرمى نادى الزمالك، بعيد ميلاده برفقة والدته، الموافق اليوم 29 يناير، قائلاً:"أمي .. أحلي وأجمل عيد ميلاد في حياتي.. تعرفي أنك أغلي حاجة عندي ياأمي..️ربنا يخليكي ليا وميحرمنيش منك ابد".





واستقر الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك على استبعاد محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق من رحلة أنجولا المقرر لها اليوم عقب مباراة وادي دجلة، استعدادًا لمواجهة أول أغسطس الأنجولي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة السادسة لدوري أبطال أفريقيا، وذلك بغرض راحته.

ومن المنتظر أن ينضم للقائمة المسافرة لأنجولا كل من طارق حامد وعمر السعيد الغائبين عن مباراة وادي دجلة للإيقاف، وعبد الله جمعة الغائب عن مباراة دجلة للإصابة ومحمد عواد المستبعد لأسباب فنية فيما سيتم استبعاد مصطفي محمد مهاجم الفريق لإراحته خوفًا من تعرضه للإرهاق.

من جانب آخر ، يرفض الفرنسى كارتيرون المجازفة بالمغربى أشرف بن شرقى، صانع ألعاب الزمالك، الذى تعرض للإصابة فى العضلة الضامة أثناء مشاركته فى الإحماء قبل مباراة الأبيض ومازيمبى الكونغولى، والتى أدت للدفع بأحمد سيد زيزو فى المباراة بدلاً منه، حيث يخشى المدرب الفرنسى المجازفة بالدفع باللاعب المغربى فى ظل الحاجة لخدماته فى المباريات المقبلة.

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وقع الزمالك في فخ التعادل الإيجاب يمع وادي دجلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر الدوري المصري، ليتوقف قطار انتصارات الفارس الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، ويفقد نقطتين في صراع ملاحقة الأهلي على قمة الدوري.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 25 في المركز الثالث للدوري المصري بفارق 11 نقطة عن الأهلي المتصدر رغم أن الأحمر يتبقى له مباراة أقل من الأبيض، بينما وصل دجلة للنقطة 14 في المركز الثاني عشر بجدول المسابقة.