شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يواجه غينيا اليوم فى افتتاح مشواره بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه منتخب مصر لكرة الصالات اليوم الأربعاء، منتخب غينيا فى أولى مبارياته فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها المغرب والمؤهلة لكأس العالم بـ ليتوانيا، وتستمر البطولة حتى 7 فبراير 2020.

وتقيم بعثة المنتخب في مدينة العيون، واختار الجهاز الفني بقيادة هشام صالح ونادر رشاد قائمة المنتخب المشارك فى البطولة وتضم 14 لاعبًا هم: المعتز بالله سامي وأحمد عبد القادر وإبراهيم بوجي ومصطفى عيد وإبراهيم مجدي وعبده الاشول، وطارق حسن ومحمد عبد الحميد وخالد عبد الله، ومحمد سعيد وجمال عبد الناصر، ومحمود شوبير وعماد الفيل، ومؤمن حمدان.. ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع غينيا وانجولا وموزمبيق بينما تضم المجموعة الأولى كل من غينيا الاستوائية والمغرب وليبيا وجنوب افريقيا.

ويلعب منتخب مصر مع أنجولا يوم 31 يناير الجارى ثم 2 فبراير أمام موزمبيق على أن يقام الدور قبل النهائي يوم 5 فبراير وتقام المباراة النهائية يوم 7 فبراير على أن تعود بعثة المنتخب لأرض الوطن يوم 8 فبراير، وأكد هشام صالح أن اللاعبين على أتم استعداد للبطولة، وأن هدفه هو العودة بالكأس بعد تحقيق المركز الثاني في البطولة الماضية.

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وحرصت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية لإدارة الاتحاد والمشرف على كرة الصالات على التواجد يوميًا فى تدريبات الفريق والاجتماع باللاعبين وجهازهم الفنى وأكدت أنها لمست وجود الالتزام والجدية بين جميع اللاعبين طوال الأيام الماضية بعد أن رفعوا شعار الطريق إلى كأس العالم.

وكان المنتخب المصرى لكرة الصالات قد فاز علي نظيره السعودى بستة أهداف مقابل هدفين ضمن سلسلة المباريات الودية التي جمعتهما بالصالة الخضراء بمدينة الخبر ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لخوض منافسات بطولة الامم الافريقية بالمغرب..وظهر فراعنة الصالات بشكل جيد علي مدار شوطي اللقاء وشهدت المباراة تالق خالد مارادونا بتسجيله 4 أهداف كما أحرز إبراهيم بوجيي هدفين.