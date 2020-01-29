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تركي آل الشيخ يلتقي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد عودته من رحلة العلاج 

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ياسمين عبدالعزيز 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية ، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، إنه سيلتقي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد عودته من رحلة العلاج.

وكتب «آل الشيخ» في حسابه على «فيس بوك»: «أجريت اتصال مهم بالأخ أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تبدلنا فيه الأحاديث الودية، واتفقت على لقائه عند عودتي من رحلة العلاج إن شاء الله».

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