شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يلتقي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد عودته من رحلة العلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي، إنه سيلتقي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد عودته من رحلة العلاج.

وكتب «آل الشيخ» في حسابه على «فيس بوك»: «أجريت اتصال مهم بالأخ أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تبدلنا فيه الأحاديث الودية، واتفقت على لقائه عند عودتي من رحلة العلاج إن شاء الله».