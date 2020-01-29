شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يرصد مكافأة للأهلي.. و«الخطيب» يوافق بعد «التأهل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المستشار تركي آل الشيخ، رئيس خيئة الترفيه بالسعودية، والرئيس الشرفي للنادي الأهلي إنه رصد مكافأة تحفيزية للاعبي الأهلي والجهاز الفني. وكتب في حسابه على «فيس بوك»، الأربعاء: «أجريت اتصال بالأخ المحترم الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للاطمئنان على الفريق قبل لقاء الهلال السوداني الشقيق يوم السبت. وأبديت رغبتي في رصد مكافأة خاصة للاعبين والجهاز الفني لتحفيزهم قبل المباراة . وأكد على توافقنا في هذا الأمر لكن بعد الصعود بإذن الله».

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