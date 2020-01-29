شكرا لقرائتكم محمد صلاح يطالب مسئولي الزمالك بجلسة نفسية مع فرجاني ساسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب محمد صلاح، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، مسئولي القلعة البيصاء بضرورة عقد جلسة نفسية مع الدولي التونسي فرجاني ساسي.

وأوضح صلاح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الاعلامي كريم حسن شحاتة على شاشة قناة الزمالك:" لابد من جلسة نفسية مع اللاعب لاحتوائه معرفة أسباب تراجعه مستواه والوقوف على حلها". كما شدد صلاح في تصريحاته على ضرورة توفير بديل كفء في وسط الملعب بنفس قيمة ومستوى طارق حامد.

وتمنى صلاح أن يعود ساسي سريعاً لمستواه مشيراً إلى أن صرح من قبل في أكثر من متناسبة على ضرورة عقد جلسة ودية مع اللاعب لمعرفة الأسباب النفسية التي حالت دون تألقه.