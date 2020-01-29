شكرا لقرائتكم صلاح: باتشيكو أفضل من درب الزمالك ومرتضى ليس سبباً في رحيله ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد صلاح، نجم الزمالك ومدربه السابق، أن البرتغالي باتشيكو هو أفضل مدير فني أجنبي جاء لتدريب الفريق الأبيض خلال المواسم الماضية.

وأضاف في تصريحات لـ"زملكاوي" الذي يذاع عبر فضائية الزمالك ويقدمه الاعلامي كريم حسن شحاتة:" عملت مع باتشيكو وهو مدرب ممتاز وفوجئنا جميعاً برحيله عن النادي بدون أي مقدمات".

وشدد صلاح على أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، لم يكن السبب في رحيله، نافياً ما تردد من أنباء وقتها عن توبيخه عقب الخسارة أمام إنبي.