شكرا لقرائتكم محمد صلاح: غياب الروح أبرز أسباب تعادل الزمالك أمام مازيمبي ودجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع محمد صلاح، نجم ومدرب الزمالك السابق، أن غياب الروح عن الفريق من أبرز العوامل التي تسببت في غياب الفوز أمام كل من مازيمبي بدوري الأبطال ووادي دجلة بالدوري.

وقال صلاح خلال حلوله ضيفاً على برنامج" زملكاوي" مع الإعلامي كريم حسن شحاتة:" الروح البطولية غابت عن لاعبي الزمالك في أخر مباراتين". وواصل تصريحاته:" يجب أن يصارح الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك جماهير النادي بأزمات الفريق وأسباب تراجع النتائح في أخر مباراتين، والعبية بدت عليه واضحة خلال المؤتمر الصحفي اليوم".

وأتم حديثه مطالباً كارتيرون بضرورة إشراك عدد اّخر من اللاعبين مثل عمر السعيد وإراحة بعض النجوم التي تعرضت للإرهاق نظير ضغط المباريات.